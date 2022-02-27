Горел «Витебскдрев», остановлен техпроцесс в одном цеху

Зоя Машэка • 27/2/22 10:12 • Здарэнні

26 февраля произошел очередной пожар на производстве открытого акционерного общества «Витебскдрев» в Витебске.



Горел цех по производству древесноволокнистых плит, расположенный в Стахановском переулке, 7 корпус 1. Возгорание в производственном здании было обнаружено автоматической сигнализацией, спасатели получили сообщение о ЧС по системе «Молния».

В результате пожара на предприятии были повреждены 45 погонных метров воздуховода вытяжной вентиляции. Люди не пострадали, но технологический процесс цеха остановлен, сообщается пресс-службой МЧС. Причина пожара устанавливается.

Это уже как минимум пятый случай пожара на ОАО «Витебскдрев» за последние несколько лет. Например, вы июле 2020 года там выгорело 90 метров воздуховода вентиляции.