Витебским перевозчикам нужно составить списки водителей маршруток для вакцинации

ННВ • 25/2/22 12:44 • Здароўе

ВОКТУП «Оператор перевозок» предложил сформировать список запланированных на вакцинацию против COVID-19 работников транспортных организаций Витебска.



Вакцинацией желательно охватить не менее 75%, пишет сайт предприятия, ссылаясь на приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Либо водители маршруток могут привиться самостоятельно по месту жительства.

Информацию по спискам подлежащих вакцинации перевозчики должны предоставить в ГУ «Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии».