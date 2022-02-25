Погибших мужчину и женщину нашли в сгоревшем доме в Сураже, кто они пока не известно

• 25/2/22 11:31 • Здарэнні

24 февраля два человека погибли на пожаре в Сураже, их личности пока не установлены.
90-летняя старушка сгорела во время пожара в Глубокском районе. Фото МЧС

Пожар в городском поселке произошел в 17:22 в частном доме на улице Куремелева. В сгоревшем доме пожарные нашли тела погибших мужчины и женщины, которые самовольно забрались в чужой дом.

Личности погибших, причины их гибели и пожара устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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