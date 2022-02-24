В Витебске горела многоэтажка, эвакуировали полтора десятка жильцов

ННВ • 24/2/22 12:23 • Здарэнні

Из-за пьяного мужчины произошел пожар в девятиэтажном доме на улицей 2-й Змитрака Бядули.



Сообщение о возгорании на восьмом этаже одной из малосемеек пожарные получили 23 февраля в 18:53. На балконе горевшей квартиры они обнаружили сильно пьяного мужчину. его вынесли на улицу и передали медикам.

Из-за задымления пожарным пришлось эвакуировать с девятого этажа 15 жильцов. После этого пожар быстро ликвидировали.

В результате пожара в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Отравление продуктами горения получил живущий в помещении 32-летний племянник владелицы квартиры. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращение с огнём при курении пострадавшего мужчины, сообщается пресс-службой МЧС.