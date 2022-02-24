Лукашенко подписал приказ о призыве на воинскую службу офицеров запаса

• 24/2/22 20:41 • Палітыка

Сегодня Александр Лукашенко подписал о призыве офицеров запаса на военную службу.
Празднование Дня десантника в 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде в Витебске. Фото Сергея Серебро

Согласно указу в Беларуси планируется призвать до 150 мужчина в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас.

Призывать будут тех, кто не прошел срочную службу или службу в резерве и не имеет права на отсрочку от призыва.

Этими мерами собираются повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах и обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва.

            
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