Лукашенко подписал приказ о призыве на воинскую службу офицеров запаса

ННВ • 24/2/22 20:41 • Палітыка

Сегодня Александр Лукашенко подписал о призыве офицеров запаса на военную службу.



Согласно указу в Беларуси планируется призвать до 150 мужчина в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас.

Призывать будут тех, кто не прошел срочную службу или службу в резерве и не имеет права на отсрочку от призыва.

Этими мерами собираются повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах и обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва.