В Витебске задержали наркодилера, изъято 400 г мефедрона и альфа-PVP
В Витебске задержан 51-летний житель Гродно, которого подозревают в сбыте наркотиков. Изъята крупнейшая партия запрещенных веществ.
Во время размещения тайников с особо опасными психотропами на территории областного центра силовики задержали неоднократно судимого гродненца.
При нем, а также на съемной квартире в Витебске во время обысков обнаружили и изъяли около 400 граммов мефедрона и альфа-PVP, фасовочные материалы и весы.
По информации МВД, мужчина разместил 30 тайников на территории Полоцкого района Витебской области и более 70 тайников — в иных регионах страны.
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