Накануне референдума в Ушачах закупают конституцию

Сяржук Серабро • 23/2/22 20:37 • Палітыка

Закупку 25 экземпляров печатного издания конституции Респубилики Беларусь проводит Ушачский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций.



Приглашение участникам закупки размещено 23 февраля, подавать сведения можно до 28 февраля включительно. Поставить книги должны до 14 марта, так как их собираются использовать на каком-то мероприятии 15 числа.

Примечательно, что подобная закупка проводится во время референдума по внесению изменений в конституцию. Досрочное голосование уже идет, а основной день референдума — 27 февраля.

Если на этом плебисците будет принято решение о принятии новой конституции, то не ясно — успеют ли ее отпечатать к мероприятию, намеченному ушачскими идеологами на 15 марта…