Доктора Мартова приговорили к 7 суткам ареста

ННВ • 23/2/22 20:53 • Здароўе

Витебский доктор Владимир Мартов проведет за решеткой семь суток.



Как сообщали «ННВ», бывшего заведующего отделением анестезиологии и реанимации Витебской БСМП Владимира Мартова 22 февраля задержали в Лепельском районе, где он отдыхал на даче.

Позже стало известно, что сегодня, 23 февраля, на основании статьи 24.23 КоАП врача подвергли административному аресту на семь суток. Правонарушением, предусмотренным этой статьей, по словам жены доктора, суд посчитал изображение бело-красно-белого флажка на аватаре Мартова в соцсетях.

Близким Владимира Мартова удалось передать ему необходимые лекарства.