Арестованы витебские врач и краевед

ННВ • 23/2/22 14:19 • Палітыка

Стало известно о задержании жителей Витебска — доктора Владмира Мартова и краеведа Виктора Борисенкова.



О задержании известных витеблян в facebook сообщили их знакомые. Так, бывший заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской БСМП Владимир Мартов был вчера задержан в Лепельском районе, где отдыхал на даче, об этом написала журналистка Татьяна Матвеева со ссылкой на жену доктора. Сегодня медика должны судить по статье 24.23 КоАП — якобы он нарушил порядок организации или проведения массовых мероприятий.

Накануне забрали витебского краеведа и фотореконструктора Виктора Борисенкова, об этом сообщил фотограф Павел Максимов. Вероятнее всего, Борисенков будет отбывать 10 суток административного ареста за публикацию фотографий, содержащих свастику. Судили его еще полгода назад, 7 суток ареста по первому приговору краевед ужи отсидел, а арест по второму приговору оставался не отбытым.