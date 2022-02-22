За первый месяц в Витебской области сдали 248 новых квартир

Ігар Арцюх • 22/2/22 15:36 • Эканоміка

В январе в Витебской области было введено в эксплуатацию 25 900 квадратных метров жилья.



За первый месяц 2022 года организации всех форм собственности завершили строительство 248 новых квартир.

Более половины из этого жиль предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий — 13 500 квадратных метров общей площади.

При этом из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием господдержки построено 9400 квадратных метров или 36,3%от всей площади сданного в эксплуатацию жилья.

В сельских населенных пунктах, согласно данным областной статистики, за месяц введено в эксплуатацию 5700 квадратных метров общей площади жилья, или 21,9% от общего ввода по области.

Как писали «ННВ» в прошлом году в регионе наблюдалась [тенденция к росту цен на жильё(https://viciebsk.cc/2022/02/18/tseny-na-zhilyo-silnee-vsego-vyrosli-v-polotske-a-na-skolko-podorozhali-kvartiry-v-vitebske/).