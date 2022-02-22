В Витебске на троллейбусы посадят безработных, на это потратят 50 000 рублей
За руль троллейбусов в Витебске собираются посадить безработных, они должны пройти обучение уже к лету.
Управление по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома проводит закупку услуг по подготовке безработных и иных категорий граждан по образовательной программе подготовки по профессии «водитель троллейбуса».
На водителей троллейбуса, согласно документации закупки, собираются выучить 17 человек. Учеба должна проходить с 2 марта по 17 июля.
Закупка этих услуг проводится из одного источника. Ее ориентировочная стоимость составляет 50 000 рублей. Финансируется данная закупка за счет средств государственных внебюджетных фондов.
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