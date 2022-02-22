Череда процессов над колхозниками продолжается. В Толочинском районе осудили ветеринара и завфермы

Сяржук Серабро • 22/2/22 12:46 • Эканоміка

Ветеринарный врач и заведующая фермой ОАО «Славное» осуждены за то, что скрыли падеж трех телят.



В этом колхозе в начале 2021 года пали две телочки и бычок. Должностные лица при этом составили акты о якобы вынужденной прирезке животных, а колхозникам сказали написать заявления приобретении мяса.

В результате 4 февраля ветврач и завфермы были признаны судом Толочинского района виновными во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, с целью искажения данных государственной статистической отчетности.

На основании части 2 статьи 427 УК ветеринара суд приговорил к полутора годам лишения свободы, а заведующую фермой — к году колонии. Обе женщины получили отсрочку исполнения наказания на год.