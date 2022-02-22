15-летнего подростка из Новополоцка посадили на 10 лет за распространение наркотиков

Іван Дзедушкін • 22/2/22 13:24 • Крымінал

Суд Октябрьского района приговорил 15-летнего подростка к 10 годам лишения свободы за сбыт психотропов.



Согласно данным следствия, школьник был так называемым «закладчиком» одного из интернет-магазинов, торгующих наркотиками. Подросток раскладывал свертки с психотропными веществами на территории Полоцка и Витебска, получая за это вознаграждение.

Мальчика признали виновным в незаконных действиях с целью сбыта особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы. На основании части 4 статьи 328 УК судья назначил ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

По результатам апелляционного рассмотрения дела приговор суда первой инстанции подростку оставлен без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемого и защитника – без удовлетворения, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.