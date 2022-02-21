Сильный ветер на Витебщине сохранится и завтра
22 февраля в Витебской области по-прежнему сохраняется опасность сильного ветра.
По прогнозам синоптиков утром и днем во вторник на большей части территории региона и страны в целом ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
Ветреная погода сохраняется в Беларуси уже несколько дней, некоторое затишье наблюдалось только в понедельник, хотя и в этот день в Витебской области скорость порывов ветра достигала 11 метров в секунду.
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