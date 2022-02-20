Житель Дубровенского района избивал беременную жену и заставлял ее копать могилу, но в тюрьму он не сядет

Іван Дзедушкін • 20/2/22 14:26 • Крымінал

В Дубровенском районе слесарь одного из колхозов периодически избивал беременную женщину, а в конце заставил ее копать себе могилу.



Как было установлено на суде, сельчанин несколько раз, будучи пьяным, из ревности избивал свою беременную сожительницу.

В последний раз он таскал женщину за волосы и избивал кулаками, нанеся не менее 35 ударов. После этого ночью мужчина вывел свою жертву во двор и заставил копать себе могилу, подсвечивая ее вспышкой от телефона. При этом он угрожал, что похоронит женщину живьем.

Утром избитая сельчанка пришла к соседу и с его телефона вызвала милицию. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила у потерпевшей кровоподтек глазничных областей и спинки носа, ушибленную рану правой надбровной дуги, кровоизлияние под соединительную оболочку левого глаза, кровоподтеки правого предплечья и правой поясничной области, которые образовались в результате воздействия твердыми тупыми предметами.

На суде мужчина свою вину полностью признал и заявил о чистосердечном раскаянии.

В результате он был признан виновным в умышленном истязании, совершенных в отношении заведомо для виновного беременной женщины и в угрозе убийством. На основании части 2 статьи 154 УК ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года, а на основании статьи 186 УК — арест на три месяца.

Однако, по совокупности совершенных преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на 2 года без направления в исправительное учреждение открытого типа.