Непогода сохранится этой ночью, но ветер станет тише

• 19/2/22 19:36 • Здарэнні

Оранжевый уровень опасности продолжает сохраняться в Беларуси из-за сложных метеоусловий.
Девушка в меховой куртке во время метели в Витебске, январь 2016 года. Фото Сергея Серебро

В ночь с 19 на 20 февраля во многих районах страны сохранится сильный западный, юго-западный ветер. Скорость его порывов может достигать 15-20 метров в секунду.

В субботу в Витебске максимальная скорость ветра составляла 20 метров в секунду. При этом наблюдались осадки в виде дождя и мокрого снега.

            
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