На озере в Ушачском районе под лед провалилась лошадь. Как ее удалось спасти?

ННВ • 18/2/22 13:31 • Здарэнні

17 февраля на озере Черсвядское в Ушачском районе под лед провалилась лошадка, на помощь ей пришли местные жители и сотрудники МЧС.



Животное попало в ледяной капкан в 20 метрах от берега недалеко от деревни Апанасовичи. Как оказалась, сельчанин ехал по озеру на лошади, запряженной в сани. Не смотря на толчщину льда в 30 сантиметров, вскоре он проломился лошадь провалилась в полынью.

До прибытия спасателей местные жители освободили ее от упряжи и удерживали на плаву. Чтобы вытащить животное на сушу потребовалось около часа, сообщается пресс-службой МЧС.