Объемы пассажирских перевозок в Витебской области продолжили снижаться и 2022 году

Сяржук Серабро • 17/2/22 16:12 • Эканоміка

В январе в Витебской области услугами пассажирского транспорта в Витебской области воспользовались только 12 100 000 человек.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пассажиров сократилось на 3,2%. Пассажирооборот при этом составил 89 900 000 пассажиро-километров и незначительно вырос (на 0,2%) по сравнению январем 2021 года.

Напомним, что объемы пассажирских перевозок на Витебщине сокращаются уже давно. В последние два года падение было особенно большим — на 38 400 000 человек или 20%.

Количество перевезенных грузов, наоборот, значительно выросло: за январь перевезли 800 000 тонн, что на 84,6% больше, чем в первом месяце 2021 года.

Грузооборот составил 111 900 000 тонно-километров — на 16,1% больше показателей начала прошлого года, сообщает областная статистика.