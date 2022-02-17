Количество избирателей в Витебской области уменьшилось на 12 тысяч за два года

Сяржук Серабро • 17/2/22 0:10 • Палітыка

В списки для голосования на республиканском референдуме в Витебской области включено немногим более 836 тысяч человек, это значительно меньше, чем в 2020 году.



По данным белорусского ЦИК в 2022 году на Витебщине проголосовать смогут 836 207 человек, тогда как на президентских выборах в 2020 году в нашем регионе было 848 460 избирателей.

Как видим за два года количество жителей Витебской области с избирательным правом уменьшилось сразу на 12 253 человек, что составляет 1,44% от списочного числа избирателей в 2020 году.