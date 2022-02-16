В Витебске сбили пенсионерку, переходившую улицу на зеленый

Іван Дзедушкін • 16/2/22 13:03 • Здарэнні

15 февраля 70-летняя пенсионерка на пешеходном переходе попала под колеса легковушки.



ДТП произошло на пешеходном переходе в районе магазина «Евпроопт» на Московском проспекте. Водитель «Mazda 6», ехавший в сторону перекрестка с улицей Чкалова, совершил наезд на пешехода. Престарелая женщина при этом завершала переход проезжей части на мигающий зеленый сигнал светофора.

В результате наезда пенсионерка получила травмы, ее пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.