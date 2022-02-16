Браславский райисполком закупает колючую проволоку и столбики для ее натягивания

Сяржук Серабро • 16/2/22 22:56 • Падзеі

Браславский райисполком закупает 210 метров колючего ограждения типа «Егоза» и материалы для его установки.



Закупается 21 10-метровая бухта спирального ограждения «Егоза», за килограммов оцинкованной проволоки для растяжек, а также 30 деревянных столбиков высотой 2,5 метра для крепления ограждения.

Поставить колючку Браславского райисполкома должны до конца февраля. Стоимость закупки составляет 2470 рублей, деньги возьмут из районного бюджета.

Отметим, что ранее сообщалось о призыве в Браславском районе 180 военнообязанных, из которых собираются сформировать отдельный тербат. Сборы собираются провести с 4 по 26 марта. Возможно закупка «Егозы» связана с этим мероприятием.

Также в этом году «колючку» закупал Чашникский райисполком. Там, правда, «Егозы» взяли только одну бухту, зато обычной колючей проволоки приобрели 200 килограммов.