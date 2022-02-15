В результате пожара в Полоцке погибла пенсионерка, а ее сын получил ожоги

Зоя Машэка • 15/2/22 13:18 • Здарэнні

14 февраля в Полоцке произошел пожар в пятиэтажном доме, погибла 65-летняя пенсионерка, а ее сын получил ожоги.



В 21:48 пожарные получили сообщение о том, что в доме №14 на улице Гоголя горит квартира. Приехавших спасателей встретила звонившая женщина и показала дверь, из-за которой шел дым.

Пожарным пришлось вскрыть дверь, когда они вошли внутрь, то на полу коридора нашли хрипевшего мужчину, а в комнате на кровати — его мать.

Пострадавших вынесли на воздух и передали медикам, их осмотрели и госпитализировали в больницу. 33-летний мужчина, несмотря на то, что получил ожоги, выжил, а вот его мать умерла.

По предварительным оценкам пожар в квартире мог начаться из-за неосторожности при курении хозяина, сообщается пресс-службой МЧС.