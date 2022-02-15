«Lexus» влетел в «MAN» в Лепельском районе, водитель легковушки погибла

ННВ • 15/2/22 13:58 • Здарэнні

15 февраля в результате столкновения «Lexus» и «MAN» в Лепельском районе погибла 48-летняя женщина.



ДТП произошло на 148-километре трассы Минск-Витебск, где управлявшая легковушкой женщина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с с грузовиком, за рулем которого сидел 61-летний мужчина.

В результате лобового столкновения водитель «Lexus» погибла на месте дорожно-транспортного происшествия, а водитель «MAN» получил травмы, его пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.