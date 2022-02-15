Благословил ли архиепископ Дмитрий создание оргкомитета по празднованию аннексии Российской империей части белорусских земель?

ННВ • 15/2/22 14:56 • Палітыка

Ряд одиозных российских изданий сообщили о том, что архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий благословил инициативу по празднованию 250-летия так называемого «воссоединения Белоруссии и России».



В частности, «Материк» сообщает, что в Москве в храме великомученицы Ирины состоялись молебен и учреждение оргкомитета по празднованию 250-летия Воссоединения Белоруссии и России. Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий благословил инициативу и призвал помнить о судьбоносном решении февраля 1772 года, давшем начало освобождению белорусских земель от польского религиозно-политического ига и возвращению белорусов в православное общерусское Отечество.

При этом ни на сайте Витебской епархии БПЦ, ни на сайте храма великомученицы Ирины эта информация не подтверждается. Там утверждается, что водосвятный молебен отслужили об избавлении от вредоносного поветрия (коронавируса), а вовсе в честь учреждения какого-то комитета.

Затем по благословению архиепископа Димитрия (проще говоря — с его разрешения) к собравшимся на литургию и молебен обратился Сергей Бабурин. Именно он рассказал о том, что о предстоящем юбилее первого раздела Речи Посполитой, в результате которого часть земель Беларуси были захвачены Российской империей. В частностиy именно в 1772 году Витебск вошел в состав РИ.

Из сообщения сайта храма можно сделать вывод, что Бабурин и предложил создать оргкомитет для празднованию юбилея этого события.

О том, благословлял ли архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий эту инициативу и создание оргкомитета церковные сайты не уточняют.