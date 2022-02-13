В Орше на пешеходном переходе джип сбил женщину
На улице Мира в Орше джип сбил женщину на пешеходном переходе, она в больнице.
ДТП произошло 11 февраля около 20:00, когда женщина переходила улицу по регулируемому пешеходном переходу у дома №40. В этом момент на пешехода совершила наезд 56-летний водитель внедорожника «Jeep Grand Cherokee».
В результате аварии пешеход получила травмы и была доставлена в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщается пресс-службой ГАИ.
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