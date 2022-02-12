Еще четырех колхозников осудили за сокрытие падежа КРС, теперь в Оршанском районе
За сокрытие падежа шести бычков четырех жительниц Оршанскоского района приговорили к году лишения свободы каждую, женщинам дали отсрочку.
В феврале 2020 года на одной из МТФ филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» издохли шесть бычков. Несколько работников предприятия решили скрыть факт падежа и оформили выбраковку на подохших животных — якобы их в счет зарплаты купили колхозники.
В результате под суд попали управляющая этой молочно-товарной фермы, ее бригадир, зоотехник-селекционер и еще одна работница предприятия.
Сначала колхозниц обвиняли по части 2 статьи 427 УК — служебный подлог с целью искажения данных государственной статистической отчетности. Но на суде действия должностных лиц переквалифицировали по первой части этой статьи.
На суде трое подсудимых свою вину признали частично, одна — полностью. Судья же посчитал вину женщин полностью доказанной и приговорил каждую из них к году лишения свободы. Однако ко всем применили отсрочку в исполнении наказания на один год.
Приговор был вынесен судом Оршанского района и города Орши 12 января.
Напомним, что похожие суд прошли уже в Лепельском районе (пять подсудимых) и Полоцком районе (судили только бригадира МТФ).
Примечательно, что во всех трех случаях руководство сельхозпредприятий к уголовной ответственности не привлекалось.
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