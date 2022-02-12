Еще четырех колхозников осудили за сокрытие падежа КРС, теперь в Оршанском районе

Сяржук Серабро • 12/2/22 13:53 • Эканоміка

За сокрытие падежа шести бычков четырех жительниц Оршанскоского района приговорили к году лишения свободы каждую, женщинам дали отсрочку.



В феврале 2020 года на одной из МТФ филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» издохли шесть бычков. Несколько работников предприятия решили скрыть факт падежа и оформили выбраковку на подохших животных — якобы их в счет зарплаты купили колхозники.

В результате под суд попали управляющая этой молочно-товарной фермы, ее бригадир, зоотехник-селекционер и еще одна работница предприятия.

Сначала колхозниц обвиняли по части 2 статьи 427 УК — служебный подлог с целью искажения данных государственной статистической отчетности. Но на суде действия должностных лиц переквалифицировали по первой части этой статьи.

На суде трое подсудимых свою вину признали частично, одна — полностью. Судья же посчитал вину женщин полностью доказанной и приговорил каждую из них к году лишения свободы. Однако ко всем применили отсрочку в исполнении наказания на один год.

Приговор был вынесен судом Оршанского района и города Орши 12 января.

Напомним, что похожие суд прошли уже в Лепельском районе (пять подсудимых) и Полоцком районе (судили только бригадира МТФ).

Примечательно, что во всех трех случаях руководство сельхозпредприятий к уголовной ответственности не привлекалось.