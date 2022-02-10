В Докшицах женщина через суд добилась, чтобы в ее свидетельстве о рождение мать указали полькой
Жительница Докшицкого района обратилась в ЗАГС с просьбой исправить в свидетельстве о рождении национальность матери с «белоруска» на «полька». Женщине отказали, и она пошла в суд.
21 января в ходе заседания суда Докшицкого района выяснилось, что, не смотря то что в свидетельстве о рождении заявительницы мать записана белоруской, в таком же документе ее родной сестры оба родителя указаны поляками.
Кроме того в суде выступили два свидетеля, которые показали, что родители истицы по национальности являлись поляками.
В результате суд решил удовлетворить жалобу женщины на отказ органов ЗАГС внести исправления в запись акта о рождении. Отдел ЗАГС Докшицкого районного исполнительного комитета внести исправления в запись акта о рождении, указав в ней национальность матери «полька».
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