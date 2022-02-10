Хоккеист Валерий Кубраков через суды добивается выплаты зарплаты от витебского клуба

Ігар Арцюх • 10/2/22 16:13 • Спорт

Сегодня в Витебском областном суде рассматривают апелляцию по иску к хоккейному клубу «Витебск» о выплате заработной платы.



Иск подан Валерием Кубраковым в суд Первомайского района Витебска. Сейчас рассматривается апелляция на решение этого суда и городской прокуратуры. Рассматривать дело должна судья Ольга Ильюшенок.

Судя по сообщениям СМИ, Валерий Кубраков играл за витебский клуб всего один месяц — в конце июня он перешел в «Витебск» из «Бреста», а в конце июля с ним расторгли контракт по соглашению сторон.