Еще 150 мешков для трупов купила Витебская инфекционка спустя неделю после первой закупки
Витебская областная клиническая инфекционная больница решила закупить еще одну партию мешков для трупов спустя неделю после первой закупки.
«ННВ» неделю назад сообщили о приобретении этим медучреждением 150 патологоанатомических пакетов путем закупки из одного источника. 9 февраля эта же больница объявила о закупке еще 150 таких мешков. Оба тендера уже завершены.
Таким образом, с учетом предыдущих подобных закупок, за 41 день с начала года учреждения здравоохранения Витебска закупили уже 540 мешков для упаковки тел умерших.
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