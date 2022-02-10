Еще 150 мешков для трупов купила Витебская инфекционка спустя неделю после первой закупки

Сяржук Серабро • 10/2/22 20:31 • Здароўе

Витебская областная клиническая инфекционная больница решила закупить еще одну партию мешков для трупов спустя неделю после первой закупки.



«ННВ» неделю назад сообщили о приобретении этим медучреждением 150 патологоанатомических пакетов путем закупки из одного источника. 9 февраля эта же больница объявила о закупке еще 150 таких мешков. Оба тендера уже завершены.

Таким образом, с учетом предыдущих подобных закупок, за 41 день с начала года учреждения здравоохранения Витебска закупили уже 540 мешков для упаковки тел умерших.