Витебск получит новый столичный статус
В 2022 году молодежной столицей Беларуси станет Витебск.
Год в новом статусе обещает быть насыщенным — в городе пройдут десятки запоминающихся мероприятий, будут реализованы громкие проекты и яркие инициативы. Студенты высших учебных заведений, молодые депутаты и парламентарии, представители работающей молодежи покажут лучшие примеры социальной, экономической, политической и творческой активности молодого поколения, сообщает телеграм-канал горисполкома.
Смысл этого известен, похоже, только идеологам. Программа мероприятий в «столице» обычно включает следующие мероприятия:
- торжественную церемонию вручения символического ключа;
- вручение благодарностей;
- республиканский студенческий форум;
- церемонию возложения цветов?
- открытый диалог с участием министра образования;
- интерактивные и дискуссионные площадки.
Этот статус присуждается городам с 2016 года. В Витебской области его уже получали Полоцк (в 2017 году) и Орша (в 2019 году).
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