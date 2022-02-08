Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ в Нвопополоцке значительно выше, чем в прошлом году

ННВ • 08/2/22 20:57 • Здароўе

Резкий прирост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, гриппом и COVID-19 отмечается в Новополоцке. Дети болеют в два раза чаще, чем в прошлом году.



Прирост заболеваемости в городе в 2,1 раза отметили с 4 календарной недели (24-30 января) . При этом показатель заболеваемости за январь 2022 выше прошлогоднего на 63,1% среди взрослых и на 126,7% среди детей, сообщает сайт «Новополоцк Сегодня».

К новой волне коронавирусной инфекции в Новополоцке, по данным издания, успели привить двумя компонентами половину населения города, первый укол при этом получили уже 60% жителей. При этом от гриппа к началу года было 40,02% от общего количества населения города.

— Симптомы инфекции COVID-19 у детей схожи с симптомами как у взрослых. У большинства детей заболевание протекает бессимптомно или в лёгкой и среднетяжёлой форме, но может быть и тяжёлое течение. Тяжесть зависит от возраста и наличия факторов риска. У детей от 10 лет и старше проявления заболевания могут быть более серьёзными и длительными, — рассказал главный государственный санитарный врач города Новополоцка Александр Спирков.

По данным Глубокской центральной районной больницы при заражении человека штаммом «омикрон», повышение температуры у привитых пациентов держится на уровне 37,5-37,7 градусов, а у тех, кто не получил вакцины, температура тела может повышаться до 39 градусов и держаться до 2-3 дней.