Свыше 82% респондентов плохо оценивают услуги ЖКХ в Витебской области
Подавляющее большинство участников опроса негативно оценили уровень услуг ЖКХ в Витебской области.
В голосовании, размещенном на сайте Жилищно-коммунальное хозяйство Витебского областного исполнительного комитета, 82,4% респондентов (1630 человек) на вопрос «Как Вы оцениваете услуги ЖКХ области?» ответили «Плохо), а 16,9% (335 человек) — «Хорошо».
Отметим, что в этом голосовании что-то не так с цифрами: за и против подано 1965 голосов и они, соответственно, должны были бы распределиться как 17 и 83 процента. Однако, общее количество проголосовавших указано как 1977 человек — 12 голосов куда-то исчезли, хотя и учтены при подсчете процентов.
Этот опрос на сайте ЖКХ Витебского областного исполнительного комитета проводится с октября 2006 года.
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