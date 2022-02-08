Педофила из Полоцка посадили на 9 лет

Іван Дзедушкін • 08/2/22 11:45 • Крымінал

7 февраля в Полоцке завершился суд над мужчиной, изнасиловавшим маленькую девочку.



Пресс-служба Витебского областного суда сообщает, что мужчина обвинялся в действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшей, с использованием ее беспомощного состояния, совершенных повторно и в отношении заведомо малолетней.

Очевидно, речь идет о 59-летнем полочанине, задержанном в начале октября прошлого года. Тогда сообщалось, что мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочки своего сына.

Только спустя три года девочка расскажет специалистам, что была изнасилована отцом своего отчима. Это произошло, когда она с семьей гостила в доме полочанина. При этом, педофил, осознавая свою безнаказанность, продолжил совершать насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы сына на систематической основе.

Суд признал жителя Полоцка виновным в инкриминируемых ему злодеяниях. На основании части 3 статьи 167 УК его приговорили к 9 годам лишения свободы, отбывать наказание педофил будет в колонии усиленного режима.