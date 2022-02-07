В Витебске запустили единый колл-центр по COVID-19

ННВ • 07/2/22 12:27 • Здароўе

С 7 февраля в Витебске начал работать единый городской амбулаторно-поликлинический колл-центр для консультирования по COVID-19.



Эта телефонная линия будет работать только в будние дни, звонить для консультаций можно с 8:00 до 20:00, сообщает Главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома.

Телефон Витебского городского амбулаторно-поликлинический колл-центр для консультирования населения по COVID-19 — 8 (0212) 225-225.