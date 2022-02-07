Прокуратура закрыла лодочную переправу в Бешенковичах — единственный способ перебраться через Двину

• 07/2/22 13:33 • Падзеі

Часть Бешенковичей оказалась отрезана от мира — прокуратура запретила использовать для переправы лодку, которой более 10 лет с нарушениями перевозили людей.
Лодочная переправа через Двину в Бешенковичах. Фото Игоря Матвеева / onliner.by

Бешенковичи разделены Двиной на две неравные части. Кстати, во время первого раздела Речи Посполитой правобережная часть местечка отошла к России, а левобережную аннексия тогда не затронула. Сейчас на правом берегу реки три улицы, на которых расположены более 60 домов.

Паром в Бешенковичах. Фото globustut.by

Моста через Двину в Бешенковичах нет. Раньше, до 2009 года, здесь функционировала паромная переправа, а потом стали возводить временный понтонный мост. Когда мост разбирают, до ледостава людей перевозят лодкой, потом они переходят по замерзшей реке.

Паром в Бешенковичах. Фото beshankovichy.by

Как выяснила прокуратура, лодка, которой перевозили людей, не отвечает требованиям безопасности. Причем, согласно имеющемуся судовому билету техническое освидетельствование судна необходимо было провести еще в мае 2010 года — т.е. тогда. Когда и была организована лодочная переправа.

Получается, что уже 11 лет людей переправляли через одну из крупнейших рек Беларуси на опасном плавсредстве? Между тем, в материале Onliner об этой переправе, лодочники утверждали, что техосмотр пройден, спасательные жилеты для пассажиров есть.

По данным же Витебской транспортной прокуратуры, плавсредство приводилось в движение при помощи подвесного мотора, тогда как фактически является гребным и должно управляться при помощи весел. Судя по фото, это действительно обыкновенная плоскодонка. Мотором ее оснастили, как пишет районка, опять же в том самом 2010 году.

Кроме того, как установила прокуратура, водители лодки не имели соответствующего разрешения и не проходили медицинское освидетельствование перед выездом. Перевозка пассажиров осуществлялась без предписанных сигнальных огней, а также звукосигнальных устройств для подачи звуковых сигналов, зачастую без спасательных жилетов.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования эксплуатация маломерного судна прекращена, виновные должностные лица УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» привлечены к дисциплинарной ответственности.

Лодочная переправа через Двину в Бешенковичах. Фото Игоря Матвеева / onliner.by

Теперь, жители этой части Бешенковичей оказались отрезанными от остальной территории городского поселка, ведь, судя по фото прокуратуры, надежного ледостава на Двине там нет. Ближайший мост через Двину находится в Улле, до которой в одну сторону примерно 30 километров.

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