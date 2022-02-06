Семидесятилетнего белоруса, которого в декабре нашли на Казанском вокзале в Москве, вернули в Витебск

ННВ • 06/2/22 19:24 • Грамадства

В начале декабря на странице российского движения «Альтернатива» появилось сообщение пенсионере из Витебска, который уехал на стройку в Москву и оказался обманут. Престарелый витеблянин был вынужден бродяжничать, но недавно его смогли вернуть домой.



Дедушка путался в своих рассказах, но точно помнил, что он из Витебска. Витебскому поисково-спасательному отряду «Север» удалось связать с сестрой мужчины. Который оказался Виктором Янковым. Она попросила помощи в возвращении брата на родину.

Как сообщили «ННВ» представители ПСО «Север», 4 февраля дедушка, которому более 70-ти лет, смог вернуться домой. Отправить на поезде в Беларусь витеблянина помогла российская «Альтернатива», а на витебском вокзале Янкова встретили волонтеры «Севера», которые отвезли его к родственнице.

Витебские волонтеры высказали благодарность российскому движению «Альтернатива», а в частности представителю движения Наримана, который лично забрал витеблянина из больницы, возил его в полицию и посольство для получения свидетельства на выезд, кормил его и покупал билет на поезд, был постоянно на связи с Витебском.