Витебская область провалила задание по выращиванию льна, его теребили 57 дней

ННВ • 05/2/22 13:44 • Эканоміка

Всего 7 300 тонн льноволокна собрали в Витебской области за минувший год, это на 37% меньше, чем в 2020 году.



По данным КГК в 2021 году льнозаводами области не обеспечено производство льнопродукции в запланированных объемах. Так, валовой сбор льнотресты составил 73% к плану, что в переводе на льноволокно составляет около 7 тысяч тонн при плане в 10 тысяч тонн.

В основном, как показали проверки, снижение урожая было вызвано нарушениями технологии возделывания льна. Например, лён выращивали на землях, которые по содержанию фосфора и калия не соответствовали требуемым нормам. При этом не была внесена четвертая часть требуемых удобрений, а обработку против многолетних сорняков глифосатами провели только на половине посевной площади. Такие нарушения технологии проверяющие выявили в Дубровенском, Лиозненском, Толочинском и Поставском районах.

С нарушением оптимальных сроков на один месяц было посеяно 10% площадей льна в Верхнедвинском, Лиозненском и Поставском районах. В результате посевы пострадали от недостатка влаги, сформировали низкий стеблестой, что выразилось в недоборе урожая.

Кроме того, теребление льна в Витебской области продолжалось 57 дней (при нормативном сроке 10 – 12 дней), что не позволило завершить уборку льна в установленный срок до 25 сентября.

В 2020 году валовый сбор льноволокна в Витебской области составил 11 600 тонн, а в 2021 — только 7300 тонн или 63% от объема предыдущего года. При этом в 1995 году в регионе собрали 21 300 тон – в три раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, что в конце октября во время пожара на Лиозненском льнозаводе огнем было повреждено более 700 тонн льнотресты.

А в конце года банкротом было признано открытое акционерное общество «Витебскобллён», суд принял решение о ликвидации предприятия.