ГАИ предупреждает об ухудшении дорожной обстановки из-за плохой погоды

ННВ • 05/2/22 12:37 • Экалогія

Из-за нестабильных погодных условий может ухудшиться дорожная обстановка, предупреждает ГАИ. В Витебске уже несколько часов идет ливневый снег.



В ближайшие дни ожидаются нестабильные погодные условия с туманом и осадками в виде снега и мокрого снега. Обстановка

При этом после положительной температуры могут последовать ночные заморозки, что приводит к образованию гололедицы. На дорогах становится скользко и небезопасно.

В таких условиях в несколько раз возрастает тормозной путь, увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов, отмечается ГАИ.

В Витебске пока держится отрицательная температура, но столбик термометра постепенно растет. Примерно с 10:30 слабый снегопад сменился ливневым снегом. Высота снежного покрова в областном центре сейчас составляет 27 сантиметров.