Иностранец завел в мессенджерах женские аккаунты и выманивал у белорусов деньги за интим

Іван Дзедушкін • 04/2/22 14:15 • Крымінал

В Полоцке прошел суд над иностранцем, обещавшим через интернет интим-услуги, бравшим задаток и не исполнявшим обещания.



От мошеннических действий злоумышленника пострадали как минимум 18 человек, ущерб, правда, составил всего 532 рубля.

Мужчина создал несколько учетных записей с женскими фото в различных мессенджерах. Там он предлагал оказание интимных услуг и даже размещал прейскурант на эти услуги.

Когда к нему обращали потенциальные клиенты и просили выслать интимные фото, он требовал задаток. После перечисления денег либо просто переставал выходить на связь, либо высылал скачанные в интернете фотографии.

Такой деятельностью он занимался, пока ей не заинтересовались белорусские силовики. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 209 УК.

На суде иностранец полностью признал свою вину, во время следствия он вернул потерпевшим все их деньги.

19 января суд Полоцкого района и города Полоцка мужчину признал виновным в мошенничестве и приговорил к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год.

За полгода осужденный должен отработать 120 часов на общественно полезных работах и уплатить государству 960 рублей правовой компенсации.