Две маршрутки столкнулись между собой в Орше
3 февраля в Орше произошло ДТП с участием двух маршрутных такси.
Около полудня на перекрестке улиц Василия Молокова и Феликса Дзержинского два микроавтобуса. Выполняющих регулярные рейсы по перевозке пассажиров, столкнулись между собой.
Оба автомобиля результате дорожно-транспортного происшествия получили механические повреждения. Водители и пассажиры маршруток в этой аварии не пострадали, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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