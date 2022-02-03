Житель Лепеля взял на полгода 14,5 тыс. долларов в долг, а теперь должен почти 21 тыс. Суд это подтвердил

Ігар Арцюх • 03/2/22 15:53 • Эканоміка

Сумму почти в полтора раза большую долга должен вернуть кредитору житель Лепеля. Такие проценты ему насчитали в суде.



Мужчина взял взаймы у знакомого 14 720 долларов еще в июне 2018 года. Он обещал вернуть долг до конца года, а также заплатить 1% от суммы (147 долларов 20 центов) за каждый месяц пользования деньгами.

Денег кредитору он, однако, так и не вернул. 29 апреля 2021 года тот направил должнику претензия, но ответа на нее не последовало.

После это заимодавец обратился в суд. Дело было рассмотрено судом Лепельского района 13 января. Суд решил, что ответчик должен вернуть своему кредитору основной долг по договору займа в сумме 14 532,38 долларов США и проценты за пользование займом в сумме 6 329,60 долларов США, а всего 20 861 доллар 98 центов по курсу Нацбанка.

Кроме того ответчик должен возместить истцу 2676 рублей 26 копеек понесенных им судебных расходов.