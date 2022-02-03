Три человека погибли за одни сутки на пожарах в Миорском районе

Зоя Машэка • 03/2/22 12:06 • Здарэнні

2 февраля на пожарах в Миорском районе погибли трое мужчин, среди них два пенсионера.



Оба пожара произошли вечером. Сначала, в 20:02, загорелся дом в деревне Птицкие. К приезду пожарных деревянное здание горело открытым пламенем.

В ходе тушения пожара в доме спасатели нашли тело 69-летнего хозяина жилища и его 44-летнего гостя. По предварительной информации причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении одним из погибших.

Ближе к полуночи, в 23:51 загорелся дом в деревне Игнатики. На полу горевшего дома нашли труп жившего в нем 67-летнего пенсионера. Причиной пожара и гибели мужчины, как и в предыдущем случае, послужило – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщается пресс-службой МЧС.