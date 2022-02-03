Еще 150 мешков для трупов закупят в Витебске

Сяржук Серабро • 03/2/22 20:05 • Здароўе

В Витебске закупают очередную партию эвакуаторных мешков для упаковки тел умерших.



150 таких пакетов стоимостью 1050 рублей приобретает Витебская областная клиническая инфекционная больница. Мешки должны поставить до 20 февраля.

С начала года это уже третья партия патологоанатомических пакетов, которую закупают медучреждения областного центра: в январе 200 мешков заказала Витебская областная клиническая больница, а несколькими днями ранее 40 мешков приобрел Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии.

Таким образом, медучреждения Витебска в начале года сделали закупки в общей сложности уже 390 мешков для упаковки тел.

Кроме того, больницы также начали закупать большие объемы кислорода. Так, Витебская областная клиническая больница на десять месяцев (с марта по декабрь) закупает 320 000 кубических метров газообразного медицинского кислорода стоимостью 598 400 рублей, а Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи приобретает на весь год 1230 тонн жидкого кислорода стоимостью 541 200 рублей и услуги по его доставке на 90 000 рублей.

Как недавно сообщил Минздрав, теперь поликлиники в Беларуси будут работать также в субботу и воскресенье, это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19.