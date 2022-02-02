В Витебске четвертые сутки ищут пропавшую женщину

ННВ • 02/2/22 20:54 • Здарэнні

В Витебске несколько дне не могут найти 52-летнюю Анну Пилевич, которая вернулась в областной центр из Сенненского района и пропала.



29 января женщина находилась в гостях в деревне Коленьки Сенненского райна, откуда на поезде от станции «Богушевск» должна была направиться в Витебск. По информации милиции, в 17:30 того же дня она вернулась в Витебск и вышла в районе площади Победы.

О дальнейшей судьбе Анны Пилевич пока ничего не известно. По телефону женщина жаловалась на плохое самочувствие.

В день пропажи была одета в коричневую шапку, темно-коричневую дублёнку, коричневые брюки и черные сапоги.

На вид Анна Пилевич имеет рост 160 сантиметров, плотное телосложение. Волосы у женщины каштановые, стрижка каре, глаза карие.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей витеблянке, просят сообщить ее по телефону дежурной службы Октябрьского РОВД по номеру +375-29-5112207 (МТС) или номеру милиции 102.