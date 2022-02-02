В Полоцке при помощи лома и топора взломали «табакерку». Видео

Іван Дзедушкін • 02/2/22 12:26 • Падзеі

Отсидевший на «сутках» сельчанин взломал в Полоцке киоск «Табакерка», он орудовал топором и ломом.



45-летний житель одной из деревень Полоцкого района освободился после отбытия административного ареста и решил «замочить» это событие. Однако денег у мужчины не было.

Тогда сельчанин сел на велосипед, запасся топором и ломом, и в два часа ночи 20 января отправился в райцентр. В Полоцке он вломился в «Табакерку».

В киоске злоумышленник пытался взломать ящик кассового аппарата, но не смог это сделать и забрал его целиком. Кроме того из «Табакерки» мужчина забрал 80 блоков сигарет и камеру видеонаблюдения.

После задержания подозреваемый выдал похищенную камеру видеонаблюдения, деньги же он успел потратить, а часть сигарет продать, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.