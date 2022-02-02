Центральный рынок в Глубоком продали частнику менее чем за 40 000 долларов

Сяржук Серабро • 02/2/22 17:07 • Эканоміка

В Глубоком с аукциона продали комплекс центрального рынка, новому владельцу он обошелся менее 100 000 рублей.



Городской рынок в райцентре принадлежал Глубокском РАЙПО, банкротство которого началось 29 июня 2018 года — предприятие задолжало почти 11,5 миллионов рублей.

Центральный рынок в Глубоком пытались продать несколько раз, еще в сентябре прошлого года был объявлен аукцион с понижением цены, начальная цена была установлена тогда в размере 705 755 рублей.

Тот аукцион, как и несколько последующих, завершился безрезультатно. Результативными стали торги 16 декабря, когда с начальной цены в 282 302 рубля сумму снизили 70 575 рублей 50 копеек. На этот аукцион зарегистрировались три участника, но за лот вели борьбу только двое. Они сделали по одной ставке, в результате победил согласившийся заплатить за объект 98 807 рублей 50 копеек.

Новым владельцем недвижимости стал местный бизнесмен, который собирается использовать объект по прямому назначению после реконструкции и модернизации, пишет газета «Веснік Глыбоччыны».

За свои деньги коммерсант получит центральный рынок площадью 19 087 квадратных метров с благоустройством, сетью водоснабжения, сетью электроснабжения, канализационной сетью, административным зданием, 2 ларьками, здание 3 складов, здание туалета, здание (магазин, примерочная, склады), павильон, здание мясного павильона и торговые ряды. Квадратный метр рынка обошелся покупателю в 5 рублей 18 копеек.

А 19 января экономический суд Витебской области в отношении Глубокского РАЙПО вынес определение о завершении ликвидационного производства.