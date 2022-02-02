Суд отменил решение начальника Миорской ГАИ о лишении прав водителя, якобы пойманного пьяным

Іван Дзедушкін • 02/2/22 13:55 • Здарэнні

Жителю Язно, которого начальник ОГАИ ОВД Миорского райисполкома оштрафовал на 6400 рублей и лишил прав на 5 лет, удалось отменить это постановление в суде.



Сельчанин был наказан на основании части 2 статьи 18.15 КоАП, которая предусматривает ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, ели в крови было более 0,8 промилле алкоголя.

Его признали виновным в том, что он пьяным управлял автомобилем, при освидетельствовании в его крови обнаружили 1,06 промилле алкоголя. Однако мужчина в суде заявил, что выпил бутылку крепленого вина уже после того, как закончил поездку.

Задержали его и вызвали сотрудников ГАИ двое братьев, с которыми у него недавно произошел конфликт. Однако при разбирательстве дела это обстоятельство не выяснялось. Более того был опрошен только один из братьев, а также не опрашивалась мать задержанного мужчина, которая была на месте происшествия.

В результате суд пришел к выводу о том, что обстоятельства по делу исследованы односторонне, неполно и необъективно. Постановление начальника районного ГАИ было отменено, а дело об административном правонарушении направлено на новое рассмотрение.