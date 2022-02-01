Золотых украшений и 19 000 долларов лишилась витеблянка в результате кражи
Из дома жительницы Витебска украли 19 000 долларов и 14 ювелирных украшений.
Вор забрался в жилище, отжав стеклопакет. Общая стоимость украденых ценностей оценивается в 55 000 рублей.
Вскоре после заявления потерпевшей о краже по подозрению в совершении этого преступления задержали 40-летнего ранее судимого витеблянина.
Силовикам удалось найти похищенную валюту и золотые украшения в тайнике, который мужчина оборудовал в своем автомобиле.
Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Проверяется его причастность к совершению других преступлений, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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