Реальный размер пенсий в Витебской области за прошлый год упал на несколько процентов

Сяржук Серабро • 01/2/22 12:26 • Эканоміка

Падение реального размера назначенных пенсий за 2021 год в Витебской области составило 3,1%.



Согласно официальным данным Министерства труда и социальной защиты в декабре 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 507 рублей 10 копеек.

При этом реальный размер пенсии в декабре 2021 года по сравнению ноябрем того же года упал на 1,1%, а по сравнению с декабрем 2020 года — на 3,1%.

Реальный размер назначенных пенсий должен отражать покупательную способность назначенных пенсий в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Этот показатель рассчитывается путем деления индекса среднего размера назначенных пенсий на индекс потребительских цен за один и тот же временной период.

Проще говоря, в декабре 2021 года пенсионеры в среднем получали 507 рублей против 476 рублей в декабре 2020 года, но и-за роста цен могли себе позволить приобрести только 96,9% от объема товаров и услуг, приобретенных год назад.