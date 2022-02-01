Реальный размер пенсий в Витебской области за прошлый год упал на несколько процентов
Падение реального размера назначенных пенсий за 2021 год в Витебской области составило 3,1%.
Согласно официальным данным Министерства труда и социальной защиты в декабре 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 507 рублей 10 копеек.
При этом реальный размер пенсии в декабре 2021 года по сравнению ноябрем того же года упал на 1,1%, а по сравнению с декабрем 2020 года — на 3,1%.
Реальный размер назначенных пенсий должен отражать покупательную способность назначенных пенсий в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Этот показатель рассчитывается путем деления индекса среднего размера назначенных пенсий на индекс потребительских цен за один и тот же временной период.
Проще говоря, в декабре 2021 года пенсионеры в среднем получали 507 рублей против 476 рублей в декабре 2020 года, но и-за роста цен могли себе позволить приобрести только 96,9% от объема товаров и услуг, приобретенных год назад.
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