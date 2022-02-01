Перед референдумом Лукашенко издал указ о повышении пенсий
31 января Александр Лукашенко подписал указ о повышении в Беларуси пенсий.
Согласно этому указу с 1 марта в стране должны произвести перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников.
Перерасчет будет производиться путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 7 процентов.
Предыдущее повышение пенсий в Беларуси было 1 сентября, тогда также произвели перерасчет фактического заработка пенсионеров повысив величину средней заработной платы работников на 7%.
Напомним, что накануне президентских выборов в 2020 году Лукашенко также издавал указ о повышении пенсий, правда, тогда повышение средней заработной платы, используемой для расчетов, сделали на 6%.
Как сообщали «ННВ», за 2021 год, не смотря на сентябрьское повышение, реальный размер пенсий в Витебской области упал более чем на 3%. Тогда как в год выборов и последовавших за этим массовых протестов этот показатель вырос на 4,1%.
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